İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0114
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    383.512
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı
Spor

TFF şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bitlis'te terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

IHA03 Mayıs 2020 Pazar 00:06 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 00:06
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, Bitlis’te hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinde ’Acımız büyük’ başlığıyla yayınlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Bitlis’te hain terör örgütünün saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”

Diyarbakır'da Türk Kızılay'ın kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.