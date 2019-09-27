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TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. 
 
TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'nin Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tahkim kurulu tarafından kaldırıldığı bildirildi.

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