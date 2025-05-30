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Spor

TFF takvimi açıkladı! Yeni sezon için tarih belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezon planlamalarını belirledi.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 20:44 - Güncelleme:
TFF takvimi açıkladı! Yeni sezon için tarih belli oldu
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TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezon planlamalarını belirledi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 2. Lig'de sezon, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan grupta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan grupta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 19 takımlı grupta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı grupta ise 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 3. Lig'de sezon, 6 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

  • TFF Yönetim Kurulu
  • Trendyol Süper Lig
  • 2025-2026 Sezon

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