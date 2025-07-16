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Spor

TFF Temsilciler Kurulu talimatında değişiklik yapıldı

TFF, Temsilciler Kurulu talimatının bazı maddelerinde değişikliğe gitti.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
TFF Temsilciler Kurulu talimatında değişiklik yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilciler Kurulu talimatının bazı maddelerinde değişikliğe gitti.

TFF'nin sitesinde yer alan yeni talimatnameye, "UEFA tarafından düzenlenen müsabakalara maç delegesi ile güvenlik delegesi adayı olarak bildirilecek ve ulusal veya uluslararası İngilizce yeterlilik belgeleri olan, TFF temsilciliği kadrosunda görev yapmış adayları tespit ederek TFF Yönetim Kurulu onayına sunmak." ibaresi eklendi.

Talimatnamedeki değişiklikler sonrası, bir sezonda iki kez temsilciler kurulu tarafından verilen göreve geçerli mazereti olmaksızın gitmemek, temsilcilik kadrosundan çıkarılma gerekçeleri arasında gösterildi.

"Kurul üyelerinin herhangi bir sebeple görevlerinin sona ermesi veya görevden ayrılmaları halinde hiçbir temsilci kadrosuna giremezler" hükmü de yeni talimatnamedeki değişiklikler arasında yer aldı.

  • Temsilciler Kurulu
  • TALİMAT

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