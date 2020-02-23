“TFF temsilcisi Galatasaray maçı kazandı diye video çekiyordu!”

23 Şubat 2020 Pazar21:38 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 21:38

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e büyük bir tepki gösterdi.

"Söylenecek bir şey yok! Bir şey söylemesi gereken varsa hakem Halil Umut Meler'dir. Maçın başından bu yana hoca yanımıza geldi ve Serdar Aziz'e uyarılarda bulunuyor, adama adım attırmıyor. Böyle bir şey yok. Maçın başından beri Serdar Aziz'i 'Sarın var, ikinci sarı çıkartacağım bak' diyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş."

"Dudağım kanıyor, suratıma vuruyor, bir şey yok diyor. Durup dururken nasıl kanayabilir? Halil Umut Meler bugün buraya iyi niyetle gelmedi. Biz bu takımın kaptanıysak çıkıp konuşmak zorundayız. Yazık, çok yazık. Futbol çok farklı yerlere gidiyor."

"Ömer Bayram, benim milli takımdan arkadaşım. O bile 'Hakem buraya sizin adınıza da bizim adımıza da iyi niyetli gelmemişler' diyor"

"Bugün tarihi yok ettiler! Halil Umut Meler iyi niyetli gelmemiş buraya. Fenerbahçe'ye değişik şeyler yapıyor bakın! Futbol konuşmayacağım çünkü ortada futbol yok!"