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Spor

TFF, Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını erteledi

TFF, Spor Toto 1. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları sebebiyle oynanamayan Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

AA30 Kasım 2021 Salı 15:29 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 15:29
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Spor Toto 1. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle dün akşam oynanamayan Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Vefa Stadı'nda dün saat 20.00'de oynanması gerekirken, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle hakem Davut Dakul Çelik tarafından bugün aynı saate ertelenen Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi üzerine TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ligde ertelenen 14. hafta müsabakasının oynanacağı tarihin, TFF tarafından daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

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