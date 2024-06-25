İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9549
  • EURO
    35,3791
  • ALTIN
    2456.96
  • BIST100
    10680
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF ve Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e başsağlığı
Spor

TFF ve Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e başsağlığı

TFF ve Fenerbahçe, Volkan Demirel'in babası için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA25 Haziran 2024 Salı 20:44 - Güncelleme:
TFF ve Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e başsağlığı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel'in vefat eden babası Ali Naci Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızın eski kalecisi, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol elçimiz, teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü de efsane kalecisinin babası için paylaştığı mesajında, "Uzun yıllar Fenerbahçemizin kalesini başarıyla koruyan efsane kaptanlarımızdan ve eski yardımcı antrenörlerimizden Volkan Demirel'in değerli babası Ali Naci Demirel'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet; Volkan Demirel başta olmak üzere Demirel ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, sosyal medyasından, babası Ali Naci Demirel'in yarın Acarkent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Görele Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.