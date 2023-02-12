TFF ve Kulüpler Birliği'nden deprem bölgesi için yeni yardım projesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa deprem bölgesine yönelik olarak "1.000 Konteyner Projesi" gerçekleştirecek.

Proje finansmanı için gerekli paranın 59 milyon TL'sinin 2022-2023 Sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan alınmasına karar verildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3'er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına; hak ediş tutarlarının revize edilmesine de karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa deprem bölgesine yönelik olarak, 1.000 Konteyner Projesi'nin aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir;

- Proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına;

- Proje finansmanı için 59 milyon TL'sinin 2022- 2023 Sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan alınmasına;

- Yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü paylarının değişmeyip aynı kalmasına, sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarının ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak şekilde yayın havuzu hak ediş tutarlarının yeniden belirlenmesine,

- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3'er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına; hak ediş tutarlarının revize edilmesine,

- Proje için bakiye tutarın, TFF'ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve/veya TFF'nin kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir."