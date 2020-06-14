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Spor

TFF ve TBF Bingöl'de gerçekleşen deprem için geçmiş olsun mesajı yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA14 Haziran 2020 Pazar 18:47 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:48
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TFF'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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