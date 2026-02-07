TFF ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğinde klasman hakem semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimine yönelik başlatılan iş birliği süreci, sahadaki uygulamalarla yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Klasman Hakem Semineri, bu iş birliğinin uygulama boyutundaki ilk kapsamlı buluşmalardan biri oldu.

Yeditepe Üniversitesi Yaşam Boyu Ögretim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alper Altınanahtar, Prof. Dr. Burcu Gemici Başol ve Seda Veziroğlu semineri yerinde takip ederek proje kapsamındaki çalışmalara doğrudan katılım sağladı. Daha önce hakemlerin teknik ve atletik performans verileri akademik ekiple paylaşılmış, analiz süreçleri başlatılmıştı. Riva'da gerçekleştirilen bu yüz yüze buluşma ile birlikte söz konusu veriler üzerinden yapılan değerlendirmeler, saha uygulamalarıyla birleştirilerek projenin ilk somut gelişmeleri ele alındı.

Seminer programında hakemlere yönelik teknik alan yönetimi, pozisyon alma, oyun içi iletişim ve karar süreçlerine ilişkin uygulamalı eğitimler verildi. Sezon içindeki atletik performans göstergeleri ve maç performans parametreleri bireysel gelişim perspektifiyle analiz edilerek hakemlerin gelişim alanları ortaya konuldu. Böylece yalnızca teorik bilgi aktarımına dayalı bir modelin ötesine geçilerek, performans verisi temelli, sistemli bir gelişim takibi yaklaşımı sahaya yansıtıldı.

Proje kapsamında belirlenen klasman hakemleri arasından başarı sıralamasına göre oluşturulan grup, özel eğitim programına dahil edilerek sezon sonunda yapılacak terfi kurslarına çok yönlü bir hazırlık sürecine alınmış olacak. Bu süreçte teknik yeterliliklerin yanı sıra fiziksel, zihinsel ve davranışsal performans unsurları birlikte ele alınarak bütüncül bir gelişim modeli uygulanıyor.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ise çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu projeye büyük önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hakem eğitimi ve gelişim sürecini, akademik altyapı ile saha pratiğini bir araya getiren sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. UEFA standartları doğrultusunda planlanan eğitim ve performans izleme modeliyle, Türk hakemliğinde kaliteyi artırmayı, karar tutarlılığını güçlendirmeyi ve kurumsal gelişimi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Attığımız bu adımlar, hakemlik yapımızda yeni bir dönemin güçlü ve somut göstergeleridir."

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülen bu yapı ile hakem eğitimi ve gelişimi; akademik bilgi ile saha pratiğinin entegre edildiği, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülüyor. UEFA standartlarında planlanan eğitim ve performans takibi yaklaşım ise Türk hakemliğinde kaliteyi yükseltmeyi, karar tutarlılığını güçlendirmeyi ve kurumsal istikrarı sağlamayı hedefleyen yeni bir dönemin güçlü işaretlerini ortaya koyuyor.