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Spor

TFF, yayıncı kuruluşa sezon başı avans ödemesi için talepte bulundu

Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun, sezon başında kulüplere ödemesi gereken yüzde 25 oranındaki avansı ödememesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 14:27
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşun sezon başı yapması gereken avans ödemesini gerçekleştirmediği için Türkiye Futbol Federasyonunun talepte bulunduğunu bildirdi.

Mehmet Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği olarak yayıncı kuruluşun sezon başında ödemesi gereken yüzde 25 oranındaki avans ödemesini bu sene yapmadığını, Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiklerini, TFF'nin de yayıncı kuruluşa ödemenin yapılmasıyla ilgili bir talepte bulunduğunu belirtti.

Bu sürecin doğal olduğunu aktaran Sepil, "Yayıncı kuruluşun ödemelerinin gecikmesi ile başlatılan süreç doğaldır. Digiturk ile görüşmeler devam ediyor. Ortada şu an için çözülemeyecek bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

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