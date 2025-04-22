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Spor

TFF yeni görev atamalarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan Yönetim Kurulu'nun ardından yeni atamalar yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 19:10 - Güncelleme:
TFF yeni görev atamalarını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan Yönetim Kurulu'nun ardından yeni atamalar yapıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımına gidilmiştir.

1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır.

Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir.

Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • Yönetim Kurulu
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