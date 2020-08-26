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Spor

TFF yeni sezon planlamasını açıkladı! İlk kez hafta içi müsabaka oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu 2020-21 Süper Lig ve alt liglerin sezon planlamasını açıkladı. Süper Lig için yeni sezonda 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:59 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:59
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2020-21 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı.

Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

1. LİG, 2. LİG VE 3. LİG

TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig'de ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

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