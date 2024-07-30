İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2024 Salı / 24 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1087
  • EURO
    35,8919
  • ALTIN
    2540.96
  • BIST100
    10790.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF, yeni sezonda görev yapacak gözlemcileri duyurdu
Spor

TFF, yeni sezonda görev yapacak gözlemcileri duyurdu

TFF, Merkez Hakem Kurulu, 2024-2025 sezonunda görev yapacak gözlemcileri duyurdu.

IHA30 Temmuz 2024 Salı 10:34 - Güncelleme:
TFF, yeni sezonda görev yapacak gözlemcileri duyurdu
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 2024-2025 sezonunda görev yapacak gözlemcileri açıkladı. Süper Lig kategorisinde Kayseri'den kimse yer alamazken alt kategorilerde 8 isim görev alacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu gözlemci listesinde Kayseri'den 8 isim yer aldı. 20 kişinin bulunduğu Süper Lig gözlemci listesinde Kayseri'den kimse yer bulamazken A Klasman Gözlemcileri arasına sadece Emre Altun girebildi. B Klasman gözlemci listesinde Cengiz Duman ile Ömer Murat Ülger, C Klasman Gözlemci listesinde Fahri Aksoy, Bölgesel Gözlemci listesinde ise Ceyhun Gürbüz, Ramazan Koca, Serkan Sarıkaya ve Ünal Adıgüzel yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.