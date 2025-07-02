TFF yeni sezonun fikstür detaylarını paylaştı

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 8 Ağustos'ta resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 4 Temmuz Cuma günü yeni sezonun fikstürünü Riva'da çekecek.

Federasyon, fikstürde dikkat edilecek kriterleri yayınladı.

TFF'NİN SÜPER LİG AÇIKLAMASI

"2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecektir. Fikstür çekiminde kullanılacak algoritmada dikkate alınan kısıtlar ve teknik kriterler, 30 Haziran Pazartesi günü Trendyol Süper Lig kulüplerimiz ile paylaşılmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu kısıtlara ilişkin detaylı bilgilendirme yapılması ve fikstür çekimi provasının kulüplerimiz ile birlikte gerçekleştirilmesi amacıyla, 2 Temmuz Çarşamba günü (bugün) TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıya katılım sağlayarak sürece katkıda bulunan kulüplerimize teşekkür ederiz.

Tüm kulüplerimize 2025-2026 sezonu için başarılar dileriz."

FİKSTÜR ALGORİTMASI

Fikstür çekiminde kullanılan yapay zeka destekli algoritma sayesinde, her sezon farklı bir fikstür anahtarı oluşturulmaktadır. Bu fikstür anahtarı oluşturulurken o sezon için gerekli olan kısıtlar belirlenir ve matematiksel kodlar şeklinde algoritmaya girilir.

Bu kısıtlar belirlenirken, emniyet gereksinimleri, aynı sahayı kullanan takımlar, Milli maç tarihleri, Avrupa kupalarındaki maç takvimleri, İstanbul'daki takım sayısı, yayıncı kuruluşun talepleri vb. dikkate alınmaktadır.

Fikstür çekimi, Avrupa'daki fikstürlerin aksine kulüplerin top çekme esasına dayandığı için, bu kısıtların sonuç verebilmesi adına torbalar oluşturulmaktadır. Bu sayede kulüplere top çekme ve kendi fikstürünü belirleme hakkı tanınmaktadır.

Burada en önemli husus ise, fikstürün sadece tüm kulüpler top çekimini tamamladıktan sonra oluşmasıdır.

Fikstür öncesinde aynı torbada yer alan takımların hangi haftalarda oynayacakları bellidir. Ancak bu maçlarda hangi takımın ev sahibi olacağı yalnızca top çekimi sonrasında belirlenmektedir.

YASAKLI HAFTALAR

Yasaklı haftalar, bazı maçların oynanmaması gereken haftalardır. Bu duruma aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

Milli maç haftaları öncesindeki haftalar derbi maçları için yasaklı haftalardır.

Bu sezon 4, 8, 10 (27) ve 12. haftalar Milli maç haftası öncesindeki haftalardır. Bu sezon geçmiş

sezonlardan farklı olarak, kısıtların karşılanabilmesi için Milli Takım teknik heyeti ile yapılan

görüşmeler neticesinde 8. hafta yasaklı haftalardan çıkarılmıştır.

Ardışık oynanan Avrupa Kupası maçlarının arasındaki haftalar yasaklı haftalardır.

Avrupa Ligi veya Konferans Liginde Perşembe günü oynayan bir takım ile ilgili hafta sonrası

Şampiyonlar Liginde Salı günü oynayacak bir takımın o hafta sonu maçı olması halinde, doğru

dinlenme dengesi sağlayacak bir gün bulunmamaktadır. Çünkü Perşembe günü oynayan bir takım sonraki lig maçını en erken Pazar günü oynayabilecekken, Salı günü maçı olan bir takım öncesindeki lig maçını en erken Cumartesi günü oynayabilmektedir. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi ve Konferans ligi takımları 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamalıdır.

Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.

Derbiler için yasaklı olarak belirlenmiş haftalar: (1-3-4-6-7-10-12-17)

Milli Takım teknik ekibinin talebi doğrultusunda Eylül, Kasım ve Mart Milli müsabakaları öncesi (4 – 10[27]– 12) haftalarda derbi oynanmayacaktır.

Sezonun ilk ve son haftasına derbi planlanmamıştır.

Avrupa'da farklı turnuvalarda oynayacak takımların, bir önceki slaytta belirtilen nedenlerden dolayı, 1-2-3-6-7 haftalarda kendi aralarında oynamaması gerekmektedir. Ancak ligin 2. haftası, Trabzonspor'un çekeceği numaraya göre, bir Trabzonspor derbisi için kullanılabilir bırakılmıştır.

FİKSTÜR KISITLAMALARI

Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.

İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda olacak.

Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.

Fikstürde çekilecek numaralara göre, İstanbul'da aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek.

İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek.

Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağı maçların en fazla 2 tanesi deplasmandaveya iç sahada olabilecek.

Hiçbir takım 5 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç yapmayacak.

Hiçbir takım 6 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile maç yapmayacak.

İstanbul dengesinden dolayı, Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerimizden sezon boyunca bir takım iç sahada iken diğeri deplasmanda oynayacak.