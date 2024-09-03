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Spor

TFF, Yusuf Özdemir'in A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildiği duyurdu.

3 Eylül 2024 Salı 16:55 - Güncelleme:
TFF, Yusuf Özdemir'in A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini duyurdu
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UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında A Milli Takım, Galler'le karşılaşacak.

Bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi. " ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "İlk kez A Millî Takım'a davet edilen 23 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'da devam eden kampına katıldı." denildi.

A Milli Takım'da aday kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

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