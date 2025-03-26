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Spor

TFF'de Ceyhun Kazancı'nın yerine getirilen isim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ceyhun Kazancı'nın istifasının ardından göreve Tahir Ediz Kıray'ın getirildiği açıklandı

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
TFF'de Ceyhun Kazancı'nın yerine getirilen isim belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray'ın getirildiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz. Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz" denildi.

  • Ceyhun Kazanç
  • Tahir Ediz Kıray

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