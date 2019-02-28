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TFF'de deprem! Yıldırım Demirören istifa etti

TFF'de deprem! Yıldırım Demirören istifa etti

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Yıldırım Demirören: "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF Başkanlığı'ndan; İddaa, Misli.com 'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı istifa ediyorum.

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