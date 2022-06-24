TFF'de görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Aksu: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Nüket Küçükel Ezberci: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yalçın Orhan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Müslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Kalkandelen: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İdil Karademirlidağ Suher: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Talat Papatya: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi