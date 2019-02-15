TFF'de görev değişikliği! Yıldırım Demirören'in yerine Servet Yardımcı geliyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu’nda Yıldırım Demirören dönemi sona eriyor. Önceki gün gerçekleşen iddaa ihalesinde en düşük teklifi veren Demirören–Scientifi c Games ortaklığının ihaleyi kazanma şansının kuvvetlenmesinin ardından resmi sonucun açıklanmasıyla birlikte, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in istifasını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

İSTİFALAR GELEBİLİR

Haziran ayında, TFF seçimi yapılacak. Kalan 4 aylık süreç içinse vekaleten bir ismin başkanlık görevini sürdürmesi planlanıyor. En kuvvetli aday ise TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı olarak görünüyor. Demirören ile birlikte istifa edecek isimlerin de olacağı belirtiliyor. İstifa edecek isimlere göre başkanlık görevini farklı isimlerin de üstlenebileceği dile getiriliyor.

GÜRELİ DE OLABİLİR

Servet Yardımcı’nın 4 aylık başkanlık görevini kabul etmemesi durumunda ise Hüsnü Güreli isminin gündeme geleceği konuşuluyor. Demirören’in istifası sonrası kısa süre içinde başkanlık konusuna netlik kazandırılacak.

(Akşam)