TFF'de Kazancı dönemi mi başlıyor?

Futbol Türkiye'de milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bir spor dalı. Dev bütçelerin harcandığı bu sektör son dönemlerde yaşanan bir dizi skandalla gündeme geldi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın FIFA kokartlı hakem Umut Meler'e saldırarak yumruklaması, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımını sahadan çekmesi milyonların tepkisine yol açtı.

Son olarak yaşanan Süper Kupa rezaleti ise yeşil sahalardaki sıkıntıyı adeta zirveye taşıdı. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali planlı bir kumpas yüzünden iptal edildi.

Yeşil sahalardaki skandalların önüne geçemeyen, kulüpleri ve taraftarları tatmin edecek açıklamalar yapamayan Futbol Federasyonu ve federasyonun başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Büyükekşi haklı olarak eleştirilerin ve tepkilerin odağına oturdu.

Göreve başladığı günden beri Süper Lig kulüpleri ile iletişim sorunu yaşadığı öne sürülen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin önünde tek seçenek kalmış gibi görünüyor: İstifa

TFF'DE CEMİL KAZANCI DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Futbol dünyası Büyükekşi'nin kısa süre içinde istifa edeceğini konuşurken, TFF Başkanlığı için iş insanı Cemil Kazancı'nın adı geçiyor.

Daha önce Beşiktaş gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde yöneticilik yapan Cemil Kazancı'nın TFF Başkanlığı'na Kulüpler Birliği'nin de sıcak baktığı biliniyor.

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

1961 yılında İstanbul'da doğan Cemil Kazancı, Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan bir iş adamı.

Kazancı'nın şirketleri jeneratör, enerji, tarım ve turizm alanlarında faaliyet gösteriyor.

2023 yılında Forbes dergisi tarafından Türkiye'nin en zenginleri listesine 7. sıradan girdi. Kazancı'nın servetinin 2.5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.