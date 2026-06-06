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Spor

TFF'de kritik gün! Mali genel kurul yarın

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali Genel Kurulu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıda yönetimin mali ve idari faaliyetleri üyelerin onayına sunulacak.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
TFF'de kritik gün! Mali genel kurul yarın
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanması durumunda yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başkentte bir otelde yapılacak genel kurul, saat 14.00'te başlayacak.

Genel kurulda, TFF statüsü gereğince 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ele alınacak. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu toplantıda okunarak görüşülecek.

TFF Başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları için 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerine yönelik ibra oylaması yapılacak.

  • futbol federasyonu
  • genel kurul
  • mali yönetim

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