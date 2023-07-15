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Spor

TFF'den 1959 yılı öncesi başarılar hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla 1959 yılından önce kazanılan şampiyonlukların değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacağını açıkladı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
TFF'den 1959 yılı öncesi başarılar hakkında açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden duyurduuğu açıklamayla 1959 yılından önce kazanılanbaşarıların yeniden değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

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