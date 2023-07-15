TFF'den 1959 yılı öncesi başarılar hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden duyurduuğu açıklamayla 1959 yılından önce kazanılanbaşarıların yeniden değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."