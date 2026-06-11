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Spor

TFF'den 2 oyuncu için açıklama! Milli takım kampından ayrıldılar

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın bugün Arizona'daki kamptan ayrıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
TFF'den 2 oyuncu için açıklama! Milli takım kampından ayrıldılar
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Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım kampında yer alan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz için bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan duyuruya göre, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın bugün sabah saatlerinde Arizona'daki kamptan ayrıldığı açıklandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki millî takım kampından ayrılacaktır."

  • demir ege
  • aral şimşir

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