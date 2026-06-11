Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım kampında yer alan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz için bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan duyuruya göre, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın bugün sabah saatlerinde Arizona'daki kamptan ayrıldığı açıklandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki millî takım kampından ayrılacaktır."