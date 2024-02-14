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Spor

TFF'den 3 kulübe zemin uyarısı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a zeminlerini düzeltmelerini belirtti ayrıca zeminler istenilen seviyeye gelmezse maç yapılamayacağı da söylendi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
TFF'den 3 kulübe zemin uyarısı!
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Trendyol Süper Lig'de birçok kulübün maç yaptığı statlarda yaşanan zemin problemleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Daha önce tüm kulüplere yazı gönderen ve zeminlerin bakımlarına önem verilmesini isteyen TFF, bu kez Süper Lig'deki üç kulübü özel olarak uyardı.

TFF; Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a acil olarak stat zeminlerinin bakımlarının hızlandırması yönünde uyarı yaptı.

Zeminler istenilen seviyeye gelmezse, bu statlarda maç yapılmayacağı kulüplere iletildi.

ANKARAGÜCÜ, GENÇLERBİRLİĞİ KARARI

TFF, Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'nün maçlara çıkmasına izin verdi. Ankaragücü, Süper Lig takımı olduğu için zeminin sorumluluğu bu kulüpte.

G.BİRLİĞİ'NE UYARI: "BAŞKA STAT BUL"

Zeminin yoğun maç trafiğinden etkilenmemesi için stadı kullanan 1. Lig takımı Gençlerbirliği'ne; maçlarını başka statta oynaması gerektiği TFF tarafından bildirildi.

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