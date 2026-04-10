  • TFF'den 4 Süper Lig kulübüne disiplin sevki
Spor

TFF'den 4 Süper Lig kulübüne disiplin sevki

TFF Hukuk Müşavirliği, disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'u PFDK'ye sevk etti. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink de tedbirli olarak kurula gönderildi.

AA10 Nisan 2026 Cuma 18:05 - Güncelleme:
TFF'den 4 Süper Lig kulübüne disiplin sevki
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
