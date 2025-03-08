İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Spor

TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Tarih boyunca her alanda en ön saflarda yer alan kadınlarımız, ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlamışlardır. Azim ve kararlılıklarıyla ilham veren kadınlar, aydınlık nesiller yetiştirip geleceğin de mimarı olmuşlardır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta kadın yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz, antrenörlerimiz, futbolcularımız, hakemlerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere, dünyayı sevgi ile dolduran şefkat ve fedakarlık sembolü tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

  • 8 mart
  • kadınlar günü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.