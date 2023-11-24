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Spor

TFF'den açıklama geldi! Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarında indirime gitti

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'a verilen cezalarda indirime gitti. Kurul, başkan Doğan'ın cezasının 30 gün ve 142 bin 857,14 lira Erden Timur'un cezasını ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin para cezası olarak onadı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 17:27 - Güncelleme:
TFF'den açıklama geldi! Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarında indirime gitti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalarda indirim yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına verdiği röportajda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ertuğrul Doğan'ın itirazını incelediği belirtildi.

Kurulun, başkan Doğan'ın cezasının 30 gün ve 142 bin 857,14 lira şeklinde düzeltilmesine karar verdiği aktarıldı.

Doğan'a hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle verilen 200 bin lira para cezasının ise onandığı ifade edildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a medyaya verdiği demeçte yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" ve "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle uygulanan 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin para cezasında da indirime gidildi. Hak mahrumiyetinin 21 güne, para cezasının da 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.

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