Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 17. haftası yarın tek maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ligde hafta 23 Aralık Pazartesi günü oynanacak iki maçla tamamlanacak.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yarın başlayacak yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

20 Aralık 2024 - Cuma

20.00: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi

16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar

13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi

20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu