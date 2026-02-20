İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

TFF'den açıklama geldi! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

AA20 Şubat 2026 Cuma 12:07 - Güncelleme:
TFF'den açıklama geldi! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

Yarın:

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Şubat Pazar:

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün

23 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol

