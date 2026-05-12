  • TFF'den açıklama geldi! Yeni sezon planlaması belli oldu
TFF'den açıklama geldi! Yeni sezon planlaması belli oldu

TFF Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 16:32 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 2. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihlerinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 3. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihlerin daha sonra ilan edileceği belirtildi.

