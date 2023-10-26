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Spor

TFF'den açıklama: ''Somut belge ile gelin''

Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve eski hakem Erman Toroğlu'ndan gelen iddialar üzerine açıklama yaptı. Federasyon paylaştığı yazıda, belirtilen iddiaların somut delillerle birlikte TFF ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı'na sunulması gerektiğini belirtti.

26 Ekim 2023 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
TFF'den açıklama: ''Somut belge ile gelin''
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TFF'nin açıklamasında, bu iddialarla ilgili olarak somut belgelerle TFF ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması gerektiği vurgulandı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır.

Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz."

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