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Spor

TFF'den Ahmet Çalık için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için vefatının yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

IHA11 Ocak 2025 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
TFF'den Ahmet Çalık için anma mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için vefatının yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

TFF'den, 'Ahmet Çalık'ı saygıyla anıyoruz' başlığı ile paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık."

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