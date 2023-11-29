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Spor

TFF'den Ali Koç iddialarına yanıt: Uzaktan yakından ilgisi yoktur

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesiyle ilgili spekülasyonlara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, 'Karşılaşmanın Suudi Arabistan'da yapılacak olma fikrinin Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur.' ifadeleri kullanıldı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
TFF'den Ali Koç iddialarına yanıt: Uzaktan yakından ilgisi yoktur
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Aralık Cuma günü yapılacak Turkcell Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynama fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait olmadığını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda TSİ 20.45'te oynanacağını ve yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu TV kanallarından ATV'de canlı olarak yayınlanacağını daha önce duyurduğumuz, organizasyon yetkisi federasyonumuza ait olan Turkcell Süper Kupa müsabakasının Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu vizyonla tekrar altını çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir." ifadelerine yer verildi.

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