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Spor

TFF'den Ali Palabıyık'a dava!

Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemdeki açıklamalarıyla dikkat çeken eski hakem Ali Palabıyık'a dava açmaya hazırlanıyor.

Sabah17 Aralık 2023 Pazar 10:42 - Güncelleme:
TFF'den Ali Palabıyık'a dava!
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Türkiye Futbol Federasyonu, eski hakem Ali Palabıyık'a dava açmaya hazırlanıyor.

Son zamanlarda çeşitli medya mecralarına çıkarak hem TFF Başkanı hem de hakemlerle ilgili açıklamalar yapan eski hakem Ali Palabıyık'a maddi ve manevi tazminat davası açılacağı öğrenildi.

"İDDİALAR YALAN"

Konuyla ilgili Sabah'tan Murat Özbostan'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Evet hukukçularımız gerekli çalışmayı yaptı... İddiaların hepsi yalan. Hakem müessesemizi rencide eden bir kişiye en ağır maddi-manevi davayı açacağız. Genel olarak da hakemlerimiz bu açıklamalardan çok rahatsız olmuştur" ifadelerini kullandı.

ALİ PALABIYIK NE DEDİ?

Ali Palabıyık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hakem atamaları için şu sözleri kullanmıştı;

"TFF'de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar ve TFF'ye götürür. TFF'nin imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF'de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim, duymadım."

"Hakem atamalarında son söz sahibi her zaman Mehmet Büyükekşi'dir. Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasına koyulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi maça atar."

MHK VE AHMET İBANOĞLU'NDAN CEVAP

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Ali Palabıyık'ın bu iddiaları sonrası, "Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız. Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır. Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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