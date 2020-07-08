08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:56 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:58

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sınırını değiştirirken, altyapıdan yetişen oyuncuların daha fazla şans bulması amacıyla da bir değişikliğe gitti.

Buna göre, 3 yıl içinde kadrolarda altyapılardan yetişen daha fazla oyunculara yer verilmek zorunlu olacak.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, gelecek sezon maç kadrosunda altyapıdan yetişen 1 oyuncu, 2021-22 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişen bir oyuncu ve 2022-23 sezonunda ise ilk 11'de altyapıdan yetişen 2 oyuncuya yer vermek zorunda olunacak.

TFF'nin altyapı kuralı

2020-21

21 kişilik listede altyapıdan 1 oyuncu mecbur (1998 ve sonrası)

2021-22

İlk 11'de altyapıdan 1 oyuncu mecbur (2000 ve sonrası)

2022-23

İlk 11'de altyapıdan 2 oyuncu mecbur (2002 ve sonrası)