TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Sivasspor maçının son dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."