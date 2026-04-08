Gece modu
  • TFF'den Batman Petrolspor'a tebrik mesajı
Spor

TFF'den Batman Petrolspor'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
TFF'den Batman Petrolspor'a tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanan 35. hafta müsabakalarının ardından Batman Petrolspor, sezonun bitmesine 3 hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Trendyol 1. Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Batman Petrolspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."

Batman ekibi, ligin 35. haftasında deplasmanda Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

