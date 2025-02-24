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Spor

TFF'den beklenen açıklama geldi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide VAR hakemi olarak Alen Borosak'ın görev yapacağını duyurdu.

IHA24 Şubat 2025 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
TFF'den beklenen açıklama geldi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Alen Borosak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Kadir Sağlam olacak.

Zorlu müsabakanda VAR koltuğunda Sloven Alen Borosak oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak.

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