Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Alen Borosak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Kadir Sağlam olacak.

Zorlu müsabakanda VAR koltuğunda Sloven Alen Borosak oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak.