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Spor

TFF'den Beşiktaş'ta ''1986-1987 sezonu şampiyonluğu'' yanıtı

Beşiktaş'ın, Mesut Bakkal'ın 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' adlı kitabında yer alan 1986-1987 sezonunda yaşanan bir olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi.

29 Haziran 2020 Pazartesi 16:00 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:00
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Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' adlı kitabındaki '1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynayan Denizlisporlu oyuncuların tamamının doping içeren madde kullandığını' yönündeki ifadeleriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF, bu başvuruyla ilgili kararını verdi.

Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili yaptığı itiraz zaman aşımı nedeniyle reddedildi.

İşte TFF'nin verdiği karar metni:

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