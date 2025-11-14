İSTANBUL 17°C / 7°C
TFF'den ceza alan hakemlerle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakemin dosyalarının incelenmeye devam edileceğini açıkladı.

14 Kasım 2025 Cuma 20:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "bahis oynama" sebebiyle PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.

PFDK'den ceza alan diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili inceleme PFDK'de devam ediyor.

