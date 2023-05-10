TFF'den depremzedeler için anlamlı organizasyon

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketi sonrası anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' düzenlendi.

Depremzede çocuklarımızın damga vurduğu karşılaşmada Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 6-4 mağlup etti.

Felaketin yaralarını sarmak için 'tek yürek' olan futbolcularımız ve sanatçılarımız, depremzede çocuklarımızla bu kez yeşil sahada buluştular. 20'şer dakikalık iki devreden oluşan müsabakanın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla kupa ve madalya töreni gerçekleştirildi.

Bu anlamlı organizasyonu tüm sporseverler ücretsiz olarak izleyebildi. Söz konusu maçı izlemeye gelerek kampanyaya destek veren her futbolsever adına Türkiye Futbol Federasyonu "Omuz Omuza" kampanyasına 50 TL bağış yapılacak.

TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı'nda kırmızı ve beyaz takım olarak iki takımın teknik direktörlüğünü Volkan Demirel ve Montella üstlendiler. Dünyaca ünlü FIFA kokartlı eski hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta milli takım formasını defalarca gururla taşıyan TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, İbrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım ile sanat dünyasından Alişan ve Ferhat Göçer forma giydi.