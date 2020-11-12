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Spor

TFF'den Domagoj Vida açıklaması

TFF, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın dün Hırvatistan ile yaptığı mücadelede koronavirüs testi pozitif çıkan ve ikinci devre oyundan alınan Domagoj Vida ile temas şüphesi olan tüm kişiler için gerekli karantina tedbirleri alındığını ve tüm kafilenin koronavirüs testine girdiğini açıklandı.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:40
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta forma giyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için devre arası oyundan alınan Domagoj Vida ile temaslı olan herkesin ay-yıldızlı kafileden ayrı tutulduğunu, tüm kadronun da testten geçirildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir." denildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki milli takımlar tesislerine ulaştırılmasını, burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla tüm kafilenin koronavirüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre Kovid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."

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