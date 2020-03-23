TFF'den Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak mesajı

23 Mart 2020 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 23:45

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, ligler Beşiktaş maçından önce ertelenmediği için tepki gösterilen TFF'den mesaj geldi.

ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK

Türkiye Futbol Federasyonuun mesajında Fatih Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dilekleri iletilirken, "Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.