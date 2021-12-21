21 Aralık 2021 Salı 11:38 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 11:46

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başladı. Sarı lacivertli yönetimin hedefindeki ilk ismin ise A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak olduğu ileri sürüldü. Bu iddialar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden bir son dakika açıklaması geldi.

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, yaptığı açıklamada Kenan Koçak'ın ayrılmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen. Kenan hoca yeni başladı. Onu verme gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.