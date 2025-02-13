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Spor

TFF'den Fethi Heper için başsağlığı mesajı

TFF, 81 yaşında vefat eden eski milli futbolcu ve TFF yönetim kurulunun eski üyesi Fethi Heper için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
TFF'den Fethi Heper için başsağlığı mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 81 yaşında vefat eden eski milli futbolcu ve TFF yönetim kurulunun eski üyesi Fethi Heper için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fethi Heper'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Eskişehirspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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