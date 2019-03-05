TFF'den flaş Şenol Güneş açıklaması
Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacak.
A Milli Takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takımın başında olacak.
A Milli Takımımız, 22 Mart'ta İşkodra'da Arnavutluk; 25 Mart'ta ise Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacka.
Şenol Güneş'le 4 yıllık anlaşma yapıldığını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli hocanın göreve başlama tarihini ise 1 Haziran olarak açıklamıştı.
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