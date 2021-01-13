13 Ocak 2021 Çarşamba 17:53 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasında yapılan değerlendirme toplantısı sonrası, Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Mehmet Sepil, 28 Ocak'ta Kulüpler Birliği'nin yeni başkanını seçeceklerini açıkladı.

YABANCI SAYISI BİR DEFAYA MAHSUS 16'YA ÇIKARILDI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig 'de sezonun ikinci yarısında yabancı sayısının 16'ya çıkarıldığını açıkladı.

Nihat Özdemir, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. Bu ve benzerleri kararlar bir defaya mahsus alınmış kararlardır. Sıkışık takvimden dolayı bu kararı aldık. TFF, tüm ligleri oynatarak sonlandırmak için kulüplere her türlü desteği vermeye hazırdır. 35 kişilik listede bulunan 16 yabancının 14'ü maç kadrosunda yer alabilecek. Bu kararların hepsi 16 Mayıs 2021'e kadar geçerlidir" dedi.

"BEIN SPORTS'LA HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"



Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşla ilgili de "Bugün itibarıyla beIN SPORTS'la hiçbir sorunumuz yok. Sözleşmemize göre yapılacak olan tüm ödemeleri de yapmışlardır." dedi.