Spor

TFF'den Galatasaray'a tebrik!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 23:13 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 33. hafta müsabakalarının ardından Galatasaray, sezonun bitmesine 1 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

