Spor

TFF'den Gökmen Özdenak için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Gökmen Özdenak için taziye mesajı yayımladı.

31 Aralık 2025 Çarşamba 22:29
TFF'den Gökmen Özdenak için taziye mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybettiği açıklanan Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Gökmen Özdenak için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Gökmen Özdenak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Özdenak'ın milli kariyerine de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"9'u A Milli Takım, 4'ü Ümit Milli Takım ve 1'i de 18 Yaş Altı Milli Takımı olmak üzere toplam 14 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Gökmen Özdenak, kulüp kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturdu. Eski milli kalecilerimizden Galatasaray ile İstanbulspor'un eski futbolcularından Yasin Özdenak'ın da ağabeyi olan Gökmen Özdenak, kariyeri boyunca toplamda 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ile Türkiye 50. Yıl Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydeden Özdenak, futbolculuk kariyerinin ardından televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve gazetelerde spor yazarlığı yaptı."

